Участници от сезон 10 на "Гласът на България" блестят в световната класация на The Voice

И този сезон участниците от „Гласът на България“ се представят изключително добре и на световно ниво, и редовно влизат в класациите на световния формат The Voice в Youtube със страхотните си изпълнения. В класацията на „най-добрите изпълнения за изминалата седмица“ блести Александра Борисова с невероятното изпълнение на DICITENCELLO VUJE, на което сама си акомпанира на роял. А сред топ изпълненията в световен план за целия месец ноември звучи дуетът, който всъщност е вокалната битка между Мирейн и Симеон Славев, с песен на български език „Не сега“ на Каризма. В топ изпълненията за ноември попада и 18-годишната Дани Илиева, която също е с великолепното българско парче – „Пей сърце“ на големия Георги Христов.

Ако върнем лентата по-назад, в селекцията „Един час“ с четири обърнати стола от кастингите на тъмно попадат 30 изпълнения от цял свят, а българското участие в нея е повече от достойно – с цели трима отлично представили се участници от сезон 10 на „Гласът на България“. Това са Елена Попова с „I’ll never love again”, Александра Георгиева с българската песен „Вярвай в мен“ и Надежда Ковачева с „And I Am Telling You I'm Not Going“, които с лекота обърнаха и четирите стола на треньорите още с първото си стъпване на сцената на „Гласът на България“.

Тази неделя, на 10 декември, престои бляскавият полуфинал на живо в десетия юбилеен сезон, в който 16-те участници, които се пребориха за място в него, ще дадат всичко от себе си, за да спечелят сърцата на зрителите пред екраните. От този момент, само те имат думата кой от тях да продължи напред към големия финал, а началото е в неделя точно в 20:00 ч. по bTV.