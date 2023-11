Турнето на Миро - Best of завършва с голям концерт в зала „Арена София“ догодина

Треньорът в десетия сезон на „Гласът на България“ – Миро, ще завърши турнето си Best of с концерт в зала „Арена София“ на 17 април 2024 година. The Grand Finale ще бъде големият финал на поредицата от музикални събития, които започнаха през август. В кулминацията на турнето ще бъдат включени големите хитове на Миро от последните над 20 години, както и нови песни, които подготвя в момента.

Този концерт ще бъде възможността за феновете на Миро да се потопят в магията на неговата музика и да споделят емоцията и атмосферата на изпълненията му на живо, след като всички дати от турнето бяха разпродадени значително по-рано.

„Причината сте Вие!“, сподели Миро.

За концерта в „Арена София“ той и екипът му подготвят цялостно музикално преживяване за зрителите с допълнителни визуални ефекти, танцови изпълнения и специални гост-изпълнители.

Междувременно той работи и върху нов албум, който се очаква да излезе през следващата година. Съвсем скоро пък почитателите му ще могат да гледат и видео към дуета с Мария Илиева „Ако утре няма днес“.

Турнето на Миро „Best of” започна от сцената на пълния Летен театър в Созопол през август, а след това концертите бяха в Бургас, Стара Загора и Варна. В София близо 4000 души аплодираха и пяха заедно с Миро на първия му за годината концерт в зала 1 на НДК. Предстои коледно издание на 21 декември, което ще включва и специално избрани рождествени песни. На сцената с Миро на всички концерти са музикантите от SoulBmoll, както и вокалното трио TRINITY.

Поредицата концерти в страната събират най-големите хитове на Миро от последните 23 години. Медиен партньор на турнето е БГ Радио.

Билети за The Grand Finale на Миро на 17 април 2024 г.: https://bit.ly/45ZBWSR