Надежда Ковачева от отбора на Миро е големият победител в десетия сезон на “Гласът на България” по bTV

18-годишната Надежда Ковачева от отбора на Миро е новият „глас на България“ за 2023-та година. В изключително емоционалния и оспорван финал в неделя вечерта ученичката от Панагюрище се представи блестящо и категорично грабна сърцата на зрителите на bTV. Грандиозният финал на десетия сезон на „Гласът на България“ бе най-гледаното предаване в телевизионния ефир в неделя вечерта, когато средно над 1 109 000 души (ГАРБ, A4+) проследиха събитията на сцената. Повече от 45% от телевизионната аудитория, или над три пъти повече спрямо другата частна телевизия в часовия слот на предаването (ГАРБ, А4+), се наслади на изпълненията на участниците в бляскавото шоу. Уникалният спектакъл е бил и предпочитаният избор на активната аудитория, 37% от които са проследили оспорваната надпревара в „Гласът на България“ (ГАРБ, А18-49).

Юбилейното издание на музикалното риалити е най-гледаното сред основните ТВ формати през целия есенен телевизионен сезон, достигайки за периода на излъчването им средно до 40% от телевизионната аудитория или средно 970 000 зрители (ГАРБ, A4+).

„Наградата не е лека, но пък е много сладка и носи удовлетворение“, сподели с вълнение младата изпълнителка, малко след като получи статуетката, а какво ще прави с паричната наградата от 50 хиляди лева тепърва ще реши.

По време на големия финал на живо Надежда Ковачева пребори сериозна конкуренция в лицето на останалите петима финалисти – Арканджело Д‘Анджело, Симеон Славев, Никола Янакиев, Елена Попова и Димитрина Германова. Шестимата дадоха старт на вечерта с наелектризиращо изпълнение на песента LET ME ENTERTAIN YOU, а след първия етап, представиха вълшебен вариант на емблематичната българска песен ХУБАВА СИ МОЯ ГОРО. С нея участниците напомниха, че в празничния десети сезон на „Гласът на България“ заедно с треньорите си, с представители на Европейската комисия в България, Югозападно държавно предприятие и с много доброволци засадиха специална Музикална гора в района на с. Железница.

В последния епизод на един от най-силните и вълнуващи сезони в историята на „Гласът на България“, Надежда пя в дует с прекрасната Маги Джанаварова и заедно изпълниха LISTEN на Бионсе. Победоносният ход на българо-мароканската Бионсе, както не веднъж наричаха Надежда по време на сезона, заради корените и любовта й към световната звезда, продължи с екзотично и магично изпълнение на DESERT ROSE на СТИНГ. В третия, най-напрегнат и оспорван етап от финала, Надежда се изправи в последен вокален двубой срещу Димитрина Германова, а песента на Селин Дион ALL BY MYSELF, избрана от зрителите на шоуто от Музикалната банка на сайта, й донесе голямата победа в „Гласът на България“.

Победителката в „Гласът на България“ и нейният треньор Миро бяха гости в „Преди обед“ днес, където споделиха първите емоции след грандиозния финал на музикалната надпревара. Формата за кандидатстване в единадесетия сезон на „Гласът на България“ е вече активна на https://glasat.btv.bg.