Жаклин Таракчи и Евгени Генчев – Love Me Like You Do

Тя победи в сезон 9 с едни от най-красивите и нежни изпълнения, които тази сцена някога е виждала, а тази година издаде и първия си авторски сингъл "Мое малко аз". Той пък вече не е сингъл, защото намери любовта в най-романтичното риалити в ефира - „Ергенът“. Аплодисменти за Жаклин Таракчи и Евгени Генчев!

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